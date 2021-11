Yvelines : c'est bien un loup qui a été vu près de Blaru confirme l'Office français de biodiversité

Un loup gris a été aperçu dans les Yvelines le 11 novembre 2021 près de la commune de Blaru par un chasseur qui l'a pris en photo vers 7h30 du matin. L'homme a posté sa photo sur Facebook. Pour lui, pas de doute, il s'agit bien d'un loup. Pour en être certain, le chasseur a quand même contacté l'Office français de la biodiversité.

L'Office français de la biodiversité a envoyé des spécialistes sur place

Sur place, les spécialistes de l'OFB ont étudié les lieux où le loup a été vu et ils ont même relevé des traces ADN, indique une source à France Bleu Paris.

L'OFB ne confirme pas mais Nicolas Jean le directeur adjoint de l’Office français de biodiversité indique à France Bleu Paris avoir analysé la photo du loup prise par le chasseur. "Nous avons confirmé l'identification de loup gris sur cette image. Pour l'instant, nous n'avons pas sa trace, nous avons simplement une image", a précisé Nicolas Jean.

Pour lui, il s'agit donc bien d'un loup. Un loup solitaire qui se déplace beaucoup pour trouver un nouveau territoire.

À l'automne et au printemps, c'est la saison de la "dispersion du loup. Les loups vont quitter leurs meutes nourricières pour aller chercher un nouveau territoire et espérer fonder une famille", indique Nicolas Jean.

Cela fait une trentaine d'années qu'officiellement, on n'avait pas vu de loup en Ile-de-France même si des loups avaient déjà été repérés par l'OFB dans les départements limitrophes de notre région.

L'Observatoire du loup dénonce le manque de moyens de l'OFB

L'Observatoire du loup, un collectif qui rassemble des spécialistes de la faune et de la flore, pense, lui, qu'il y a des loups en Ile-de-France depuis une dizaine d'années. Le collectif affirme en avoir détectés en Seine-et-Marne depuis 2014, dans le Val-d’Oise et les Yvelines en 2017.

Jean-Luc Valérie, fondateur du collectif, explique que les loups, qui forment de nouvelles meutes pour se reproduire, remontent par les grandes vallées comme la vallée de la Seine. Il indique que souvent des habitants se posent des questions sur la présence d'un loup après la mort d'animaux.

Ils n'ont pas de réponse car "faute de moyens, l'OFB ne vient pas à chaque fois sur place pour faire des relevés. Et quand ils viennent et qu'ils ont la chance de trouver des traces ADN par exemple, il faut plusieurs mois pour avoir un résultat qui dira s'il s'agit ou non d'un loup". Entre temps, soit le loup sera parti, soit il se sera installé et reproduit, indique Jean-Luc Valérie.

Jean-Luc Valérie tire la sonnette d'alarme. Il faudrait intervenir rapidement car, selon lui, les loups se multiplient sans qu'on le sache et quand ils seront trop nombreux, les dégâts seront importants et on aura plus de mal à régler le problème.

Vendredi près de Montfort l'Amaury, une chèvre et une brebis ont peut-être été tuées par un loup

Un habitant d'un hameau près de Montfort l'Amaury (Yvelines) s'interroge après la mort d'une chèvre et d'une brebis vendredi 19 novembre 2021. Ses animaux se trouvaient dans un champ près d'un hameau à côté de la forêt de Rambouillet.

Il les a trouvés morts et a vu des traces de crocs sur ses bêtes. Il met un message sur Facebook pour lancer l'alerte au cas où ce serait bien un loup qui aurait attaqué les deux animaux.

Il dit avoir contacté la gendarmerie et il espère une enquête de l'OFB.

Une alerte lancée sur Facebook par un habitant d'un hameau près de Montfort l'Amaury (Yvelines) - Copie d'écran

La présence d'un loup est-elle dangereuse ?

Pour Nicolas Jean directeur adjoint de l’Office français de biodiversité, le loup, "n'est _pas un animal dangereux_. Depuis 30 ans que l’espèce a fait son retour naturel, nous n'avons recensé aucune tentative d’attaque contre l’homme", dit-il.

Néanmoins, l'Office Français dénombre 12 000 animaux qui ont été attaqués "essentiellement des brebis, des chèvres quelques bovins qui ont fait l’objet d’une indemnisation au titre du Plan d’action loup" a indiqué Nicolas Jean à France Bleu Paris.

"L’Etat français prend en charge la prédation qu’occasionnent les loups sur les animaux domestiques de rente. Il y a un dispositif qui est mis en place par l’administration française pour prendre en charge ces pertes", précise-t-il.

Pour éviter que les animaux domestiques se fassent tuer si un loup se trouve dans les environs, il faut juste les rentrer, indique Jean-Luc Valérie de l'Observatoire du loup.

Si cela semble assez simple pour les animaux domestiques ou la volaille, pour le bétail, il reconnaît que c'est un peu plus compliqué.