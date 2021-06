Yvette, une amiénoise de 71 ans va réaliser son rêve de toujours de sauter en parachute

L'association amiénoise "Cheveux blancs et rêves dorés", crée cette année réalise les envies jamais assouvies des aînés. C'est au tour d'Yvette, 71 ans d'accomplir son rêve, vieux de cinquante ans de sauter en parachute ce lundi.

"Depuis l'âge de vingt ans, mon rêve à toujours été de faire un saut en parachute." Ce rêve, c'est celui d'Yvette, une amiénoise de 71 ans et son rêve, Yvette va le réaliser ce lundi à 15 heures ! C'est grâce à l'association "Cheveux blancs et rêves dorés".

Yvette a envoyé son souhait, "sans trop y croire." Mais l'association lui a répondu favorablement et le saut est donc prévu ce lundi, depuis l'aérodrome de Péronne, dans l'est de la Somme. "C'était l'occasion de sauter le pas et de s'envoyer en l'air', rigole Yvette pour qui "il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir."

Yvette, qui "a toujours rêvé d'être une hirondelle", va pouvoir, en effet prendre du plaisir et elle garantit que "ce premier saut ne sera sans doute pas le dernier !"