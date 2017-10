Yvonne, 95 ans, grande gagnante de l'éléction Super Mamie d'Alès

Elle s’appelle Yvonne, elle a 95 ans et 14 enfants petits enfants et arrières petits enfants et c'est la nouvelle Super Mamie d'Alès. Elle a remporté l’élection samedi au terme d'une journée très chargée.

Les six candidates a l’élection de la Super Mamie 2017 d'Alès avaient toutes rendez-vous très tôt ce samedi matin à l'Espace Cazot d'Alès. Au programme répétitions avant un show l’après-midi. Un show pour désigner la Super Mamie. Cela fait 22 ans que ce concours national existe et qu'il désigne les mamies les plus actives et généreuses en France et dans les dom-tom.

Pour ce cru 2017 six candidates âgées de 67 a 95 ans. Janine est la cadette du concours elle espère gagner.

On a un peu de pression oui, pourtant je suis habitué des défilés mais là c'est important".

Janine est une mamie qui s’occupe pleinement de ses petits enfants 6 jours sur 7 et c'est ce qui fait qu'elle a été pré-sélectionnée par le concours. La cérémonie commence et c'est son fils qui la présente.

Elle est un peu râleuse mais elle a beaucoup d'humour"

Autre candidate très sérieuse du concours, Yvonne, 95 printemps, une mamie hyperactive.

Je fais des lotos et de la pétanque avec mes petits enfants, je suis toujours occupée, pour me voir il faut prendre rendez-vous" Yvonne

Son petit-fils est très fier de sa mamie.

C'est vraiment une super mamie parce qu'elle nous fait jouer, elle s'occupe de nous et elle nous donne de l'argent".

Une générosité qui paye puisque c'est Yvonne qui remporte le concours largement plébiscitée par les juges et le public. Elle ira représenter le Gard en juin prochain à la finale nationale de Paris.