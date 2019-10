Zak Perry le rockeur Texan exilé dans l'Avesnois

Le rockeur est tombé amoureux de Preux au Sart lors de vacances en France, et aujourd'hui il veut s'y installer.

Zak Perry (2°à gauche) avec Julien, Guillaume et Vern ses musiciens et son agent Fabrice

Preux-au-Sart, France

Celui qui se présente comme un rockeur-troubadour a déjà une dizaine d'albums au compteur, il a été plusieurs fois au Top 40 au Texas, et il a même fait des premières parties de groupes comme Aérosmith. Mais il vit maintenant dans l'Avesnois, et le grand chevelu aux faux airs d'Iggy Pop n'est pas du tout à la retraite, il a décidé de s'installer dans le village de Preux au Sart point de départ de ses tournées européennes.

Comment a t'il atterri dans ce petit village de 300 âmes ? c'est Fabrice Cat un habitant de la commune qui lors d'un voyage aux Etats Unis lui avait proposé de venir en vacances en France, un "rêve" pour le chanteur qui a donc accepté.

Il est venu 2 semaines, puis 2 mois, et aujourd'hui il cherche une maison pour s'installer définitivement, son acolyte guitariste Vern a déjà lui trouvé son nid où il a installé son studio d'enregistrement.

En attendant, Zak vit chez Fabrice qui est devenu son agent.

J’adore les gens ici, et c’est un bel endroit calme pour vivre. C’est le premier endroit où je suis venu et j’en suis tombé amoureux. Et ici les gens écoutent la musique, en Amérique la musique est souvent une toile de fond

Et le musicien qui mélange le blues, le rock, le gospel et la country a carrément consacré un titre à son village d'adoption dans son dernier album enregistré à Arras. Il y raconte son bien-être quand il est dans la commune, les bonnes odeurs qui sortent des cuisines ou encore les rires des enfants.

Preux au Sart Copier

Des scènes ouvertes 2 fois par mois à Valenciennes, Cambrai et Seclin

Zak Perry and the beautiful things, son nouveau nom de groupe, tourne beaucoup, avec sa voix rocailleuse il multiplie les dates dans la région, en Alsace, à Paris, en Belgique et aux Pays Bas.

Zak qui a aussi lancé les Open Mic, 2 fois par mois, dans des bars de Cambrai, Valenciennes et Seclin, il partage la scène avec les chanteurs et musiciens amateurs. Le rockeur au grand coeur a aussi donné plusieurs concerts gratuits pour des enfants handicapés, et le 28 décembre, ce sera pour les enfants défavorisés à Bertry dans le Cambrésis.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Quand 2 de ses musiciens repartent aux Etats Unis la moitié de l'année, ce sont 2 jeunes musiciens du Valenciennois Guillaume à la basse et Julien à la batterie qui prennent le relais. 2 copains d'enfance ravis de se retrouver sur ce projet insolite et qui préparent avec leur ami texan son 12 ° album qui sera enregistré à Preux au Sart.

Les prochains concerts de Zak Perry dans la région

17/10 Zak Perry’s Open Mic – La Scène – Seclin (FR)