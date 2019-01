Zizi, Charlot, Michel : les internautes rendent hommage à des figures dijonnaises

Dijon, France

Dans toutes les villes, il y'a des personnages. Non pas ceux que l'on retrouve dans les livres d'histoire, mais ceux que l'on croise dans la vie quotidienne, à qui l'on attribue des petits surnoms et qui marquent des générations. Sur la page facebook Tu sais que tu viens de Dijon quand ... , il y a un an, un internaute a fait appel aux souvenirs des Dijonnais et la discussion continue d'être alimentée.

Le message posté sur facebook (capture d'écran) -

Et ils sont nombreux à avoir des anecdotes à raconter. Patrice par exemple raconte : "Zizi, j'étais jeune mais je m'en rappelle très bien. Il se déplaçait toujours avec son vélo chargé outrageusement. Ce fameux Zizi dont certains disaient qu'il avait fait de la boxe. Et cela aurait bien pu être vrai vu qu'il avait vraiment la carrure et le physique d'un boxeur poids lourds." Alors certains en profitent pour donner des nouvelles, expliquent qu'ils l'ont croisé récemment dans tel ou tel quartier, qu'il doit avoir "bien 80 ans." "Le premier d'entre vous qui le revoit (le Zizi), dites lui que tous les Dijonnais qui l'ont connu se souviennent encore de lui et que tous on l'aimait bien", ajoute un internaute.

Papé, lui, évoque une autre figure dijonnaise : "pour moi il y a Charlot avec son cornet de papier et il est encore de ce monde". Isabelle elle se souvient de _"_Michel et ses beaucerons. Il les entraînait au lac et se promenait parfois en ville entouré de plusieurs chiens. Il est même passé à une émission de dechavanne pour montrer ce qu’il faisait avec ces chiens"