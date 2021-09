Zoo d'Amnéville : naissance surprise de deux lionceaux !

Ils n'étaient pas attendus... Deux lionceaux ont pointé le bout de leur museau par surprise, au mois d'août, au zoo d'Amnéville !

Dans un communiqué, le parc explique : "Après une gestation d’environ 105 à 110 jours, ils sont nés le 22 août en fin de journée devant les visiteurs abasourdis par ce magnifique spectacle de la nature. Surprise pour les visiteurs et les équipes du zoo qui ne s’attendaient pas à une nouvelle naissance de ce couple au vu de l’âge avancé du mâle."

En effet, un mâle vit en moyenne jusqu'à 12 ans dans son milieu naturel, mais Hélios, le tout jeune papa d'Amnéville a 17 ans. La femelle, Isis, a 12 ans. Ils avaient déjà offert une portée au zoo en 2013. Les deux lionceaux, un mâle et une femelle, pèsent 3 kg chacun.

Chacun de ces deux lionceaux pèse 3kg. - Zoo d'Amnéville

Le papa s'est occupé de ses petits dès la naissance

"Habituellement, on sépare la maman du mâle pour la mise bas comme elle le ferait naturellement à l’état sauvage, explique Joanna soigneur au Zoo d’Amnéville, mais comme on ne s’y attendait pas, la naissance a eu lieu à côté du papa qui a étonnamment pris directement soin des petits en les léchant. Les premiers jours sont toujours une période délicate et nous avons préféré mettre les petits et leur maman dans un bâtiment à l’abri des regards. Ils sont sous la surveillance constante des soigneurs et des vétérinaires."

Un mâle et une femme sont nés au zoo d'Amnéville. - Zoo Amnéville

Il faut choisir leurs prénoms

Le zoo ajoute : "Cette naissance est une bonne nouvelle pour la préservation des lions d’Afrique, menacés principalement par la chasse au trophée et la réduction de leur habitat naturel. Il en reste environ 35.000 sur le continent africain en 2021, alors qu’ils étaient encore 100.000 dans les années 1970 !"

Les visiteurs seront prochainement invités à leur donner un prénom via les réseaux sociaux du zoo.