Zoo d'Amnéville : un couple d'aigles pygargues à queue blanche accueille deux oisillons

Carnet rose pour un couple d'oiseaux du zoo d'Amnéville ! Les deux pygargues à queue blanche du parc zoologique mosellan ont été envoyés dans un centre de reproduction, à la volerie des aigles du Léman (Haute-Savoie). Il s'agit d'un parc qui lutte pour la protection et la conservation des rapaces, et qui espère relâcher 85 pygargues à queue blanche en milieu naturel d'ici 2030.

ⓘ Publicité

Deux magnifiques poussins

Dans un communiqué, le zoo d'Amnéville détaille : "Le parc abrite un tout nouveau centre de reproduction où l’un de nos couples reproducteurs de pygargues est parti. Daya et Yarak, avaient déjà réussi deux pontes, l’une en 2020 et l’autre en 2021. Dans le cadre du Plan National d’Action, en faveur de cette espèce, nous souhaitions que nos oiseaux participent à la reproduction et à l’élevage de jeunes à des fins de réintroduction. Le 21 et 24 avril derniers, Daya et Yarak ont pondu deux œufs, dont sont sortis deux magnifiques poussins".

À écouter Un été au zoo d'Amnéville

"Deux très bons parents"

Selon les premières observations, le couple de rapace s'occupe "à merveille" de ses petits. Le zoo d'Amnéville précise : "Désormais, ces aiglons vont grandir loin du contact de l’homme, sous la protection et les bons soins de leurs parents, afin qu’ils ne soient pas habitués à l’homme". En attendant, des caméras permettent aux soigneurs de garder un oeil sur ces aiglons.

Ils seront réintroduits

L'objectif du parc est de réintroduire les aigles aux abords du Lac Léman . "Une fois qu’ils seront en mesure de voler de leurs propres ailes, ces nouveaux nés seront identifiés, munis d’une balise GPS", précise le Zoo d'Amnéville.