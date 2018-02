Amnéville, France

La famille continue de s’agrandir au zoo d’Amnéville. Aranka, une petite rhinocéros a vu le jour le 1er février. Et trois tigres blancs du Bengale sont nés le 5 février, un mâle, Mohen, et deux femelles, Raja et Râni.

Aranka, un bébé qui pèse déjà 85 kg au bout de 3 semaines. - Zoo d'Amnéville

Aranka, le bébé rhino, est née à 30 kg et elle en pèse déjà 85 ! Elle est déjà visible du public. Elle grossit de deux kilos par jour, et ceci en ne buvant que du lait, certes entre 10 et 15 litres quotidiennement. Dans un an, elle atteindra les 500 kg, et trois plus à l’âge adulte. C’est la 4e naissance d’un rhinocéros au zoo d’Amnéville, une satisfaction qu’il faut mettre en parallèle avec un constat moins joyeux, chaque jour quatre rhinocéros sont tués dans le monde. Il en reste moins de 25.000 dans la nature.

Quant aux bébés tigres, il faut attendre fin mars, début avril pour admirer Mohen le mâle, Raja et Râni les femelles. Ils sont à l’abri avec leur mère Orissa. Même leur père, Katanji, doit attendre deux mois avant de rencontrer ses petits. Il reste dans le monde un peu plus de 2.000 tigres blancs du Bengale.