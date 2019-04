Zoo de Beauval : première sortie pour les Diables de Tasmanie

Saint-Aignan-sur-Cher, France

Ce vendredi 12 avril, deux mâles diables de Tasmanie, une espèce rare et et danger d'extinction par l'Union Internationale de Conservation de la Nature, vont faire leur première sortie au Zoo de Beauval. Les 2 mâles sont arrivés lundi et sont déjà visibles depuis les vitres de leur enclos. Actuellement, seulement 4 parcs en Europe possèdent des Diables de Tasmanie, un marsupial qui se nourrit principalement de charognes. Il doit son nom au cri qu'il pousse pour intimider ses adversaires.