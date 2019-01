Zoo de la Palmyre : la petite kangourou a enfin un prénom

Ça y est, la petite kangourou de six mois du zoo de la Palmyre à Royan a maintenant un nom, choisi par les internautes. Elle s'appelle Yarra. Le prénom a reçu plus de 900 votes sur la page Facebook du zoo.

La Palmyre, Les Mathes, France

Le bébé kangourou du zoo de la Palmyre, à Royan, s'appelle Yarra. Après plus de 1.400 votes, c'est ce prénom qui l'emporte haut la main avec 924 voix contrer 512 pour Jucy. Le bébé de six mois va bien et devrait rejoindre les autres marsupiaux.

Au zoo, la plupart des animaux n'ont pas de nom, sauf s'ils sont de grands mammifères. Autre cas de figure, qui est celui de Yarra, si l'animal passe du temps à la nurserie. Ayant perdu sa maman il y a quelques semaines, elle vit dans une petite poche confectionnée par les soigneurs. Elle n'en sort pour l'instant que pour manger.

Un retour aux sources

Le Yarra est un fleuve au pays de kangourou, il prend sa source dans l'état du Victoria, au sud-est de l'île en face de la Tasmanie. Il se jette ensuite dans l'océan indien dans la baie de Port Phillip. Melbourne a été construite sur le fleuve. En langue du peuple Wurundjeri, qui habitait le lieux avant la colonisation, "Yarra" désigne une chute d'eau.