Zoo de Mulhouse : naissance exceptionnelle d'un ourson polaire

C'est une naissance exceptionnelle : un ourson polaire est né au parc zoologique de Mulhouse (Haut-Rhin). Le zoo l'annonce ce lundi 4 janvier, plus d'un mois après la naissance de l'ourson le 22 novembre dernier. C'est seulement la cinquième naissance d'un ours polaire depuis plus de vingt ans en France (et la deuxième à Mulhouse).

"Quand il est né, le petit ourson ne faisait que quelques centaines de grammes, il faut imaginer un petit rat en fait, alors que sa mère pèse 300 kilos", raconte le directeur du zoo, Brice Lefaux. "Il ne sortira de la tanière que fin janvier-début février, lorsqu'il pèsera près de 20 kilos". Les premières semaines de vie sont décisives pour l'ourson qui n'a pour l'instant jamais été en contact avec l'homme (pas même un vétérinaire). Les vétérinaires contrôlent la santé de l'animal par caméra. "On laisse les instincts de la mère et du petit se manifester d'eux-mêmes, sans aucun contact avec l'humain", détaille Benoît Quintard, docteur-vétérinaire du zoo. Le père, en revanche, va quitter le zoo, "car on s'est rendu compte qu'il vivait mal de voir la mère et l'enfant aussi proches dans les premiers temps de vie".

Des propositions de nom bientôt soumises aux visiteurs

Une fois que le sexe de l'ourson aura été déterminé, des propositions de nom seront soumises aux votes des visiteurs, "d'ici la semaine prochaine", promet le directeur du zoo. Mais comme pour la précédente ourse née à Mulhouse en 2016, Nanuq, les votants devront s'engager à effectuer une action éco-citoyenne. "La conservation par les parcs zoologiques d'espèces menacées n'a de sens que si elle s'accompagne d'une prise de conscience de la fragilité des habitats naturels", estime le directeur du zoo de Mulhouse, Brice Lefaux. "Ce bébé ours est un ambassadeur de la lutte contre le réchauffement climatique. Cela doit permettre de dire aux gens : "c'est important qu'il y ait des ours polaires en liberté, sur la banquise, il faut la préserver". Cet ourson doit être un coup de projecteur", estime Brice Lefaux.

Le précédent bébé du couple d'ours polaires de Mulhouse, Sesi et Vicks, était né en novembre 2016. Baptisée Nanuq, cette ourse polaire a quitté le Haut-Rhin en avril dernier, après l'apparition de premiers signes de rivalité avec sa mère et pour pouvoir se reproduire. Elle devait dans un premier temps aller au zoo de la Flèche (Sarthe), mais a finalement pris ses nouveaux quartiers au zoo de Munich, en Allemagne.