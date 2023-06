Zoo de Vincennes : plusieurs naissances chez les animaux rares ces dernières semaines

Carnet rose au zoo de Vincennes. Plusieurs bébés sont nés ce printemps au parc Zoologique de Paris. Des espèces rares telles que la gazelle dama de Mhorr, le fossa (mammifère carnivore de Madagascar), ou le chien des buissons ont mis bas, a annoncé ce mercredi le Muséum national d'Histoire naturelle.

Des nouvelles rassurantes pour la gazelle dama notamment, en danger critique d'extinction, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). On ne compte plus que 175 gazelles dama sauvages réparties uniquement au Tchad et au Niger. Cette sous-espèce, les Mhorr, dont le troupeau du zoo fait partie, n'existe plus à l'état sauvage depuis les années 1970. Il ne reste que 350 individus dans le monde, sa survie dépend entièrement des effectifs gérés par l'Homme.

Née le 23 avril au matin, cette bébé femelle est "une première naissance pour cette espèce au parc". Elle est donc, comme l'affirme l'établissement animalier, "extrêmement importante pour le plan d'élevage de cette espèce rare et permettra de probables réintroductions dans les années à venir".

Dans l'espèce des chiens des buissons (une espèce de canidé sud-américain), une femelle appelée "Mala" a donné naissance à trois chiots le 28 avril. C'est sa troisième portée depuis son arrivée au Parc zoologique. On pourra leur rendre visite "dès cet été", annonce le zoo.

Enfin, la femelle fossa "Zanahary", a donné naissance au mois de mai à quatre petits. Une naissance "rare en parc zoologique" qui a pu avoir lieu grâce à un transfert du programme de conservation Européen de cette espèce classée Vulnérable par l'IUCN. Un nouveau mâle fossa est arrivé en mars en provenance du Zoo de Szeged en Hongrie.

Depuis le début de l'année, plus de 70 bébés animaux ont vu le jour au parc Zoologique : deux tatous à six bandes, une antilope rouanne, un vautour fauve, quatre hérons garde-bœufs ou encore deux lézards caïmans.

D'autres bébés sont attendus cet été, l'otarie à crinière "Nora", âgée de 12 ans, devrait mettre bas d'un petit mesurant 90 cm.