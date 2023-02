1 an de guerre en Ukraine : Nadia, 20 ans, construit sa vie à Belfort

Ça fait un an, jour pour jour, que des millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays pour échapper à la guerre. La France en a accueilli environ 106 000 depuis le début de l'invasion russe . 235 adultes et 131 mineurs vivent aujourd'hui dans le Territoire de Belfort, en attendant la fin du conflit. La première étape de cette vie, c'est l'apprentissage de la langue, essentiel pour s'intégrer.

ⓘ Publicité

Nous avions rencontré Nadia l'année dernière. Elle apprenait le français à "Idée université populaire" à Belfort. Un an plus tard, ses progrès sont impressionnants et la jeune femme de 20 ans s'est bâti une vie à Belfort. Aujourd'hui, "Idée université populaire" donne des cours de français à une centaine d'élèves de toutes les nationalités.