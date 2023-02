1 an de guerre en Ukraine : Olena s'est installée à Anjoutey avec ses enfants

Les bombardements russes en Ukraine ont commencé il y a un an, jour pour jour, le 24 février 2022. Un an plus tard, la guerre fait toujours rage dans le pays. On compte plus de 9,8 millions de personnes déplacées selon l'ONU et de l'UNICEF. Des Ukrainiens comme Olena, arrivée 8 mars dans le Territoire de Belfort. D'abord accueillie par des amis, elle a peu à peu repris une vie aussi normale que possible.

"Tout a changé"

Pas une seconde d'hésitation quand on demande à Olena ce qui a changé pour elle depuis un an. "Tout, tout a changé", répond-elle. Cette mère de famille a quitté Kiev et ses 3 millions d'habitants pour le petit village d'Anjoutey. "Je croyais que les gens ici ne faisaient rien", dit-elle. "Mais en fait, ils ont plein d'activités. Et moi aussi, désormais. Je fais de la zumba, mon fils va à la piscine à Étueffont. On essaie de s'intégrer."

Ses deux enfants, Anatoli 13 ans et Anna 7 ans, vont à l'école. La petite a eu plus de mal à s'adapter. "Elle a eu beaucoup de problèmes à l'école à cause de la langue", raconte sa maman. "elle ne comprenait rien, mais ça s'est amélioré petit à petit et aujourd'hui, je crois qu'elle est heureuse." Même si la petite a encore un peu peur des adultes.

"Ma vie est dans mon téléphone"

De l'Ukraine, Olena n'a gardé que des photos et des documents administratifs. Mais elle reste très connectée à son pays. "Tous les soirs, je lis les informations sur l'Ukraine, le matin aussi", dit-elle. "Ma vie est dans mon téléphone. Je dois savoir ce qui se passe." Avec l'espoir de rentrer un jour, quand la guerre sera terminée, ce qu'elle a du mal à imaginer aujourd'hui.