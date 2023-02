1 an de guerre en Ukraine : Olga raconte ses difficultés à (re)trouver un travail à Belfort

Cela fait un an que la Russie a envahi l'Ukraine . Un an que des millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays. 9,8 millions de déplacés selon l'ONU et de l'UNICEF. Des réfugiés qui construisent leur vie à des milliers de kilomètres de chez eux, ce qui n'a rien de facile. Il faut apprendre la langue, travailler, et naviguer dans le tumultueux océan administratif français.

C'est ce que fait Olga, depuis un an. Cette Ukrainienne, professeure d'histoire géographie, a travaillé 6 mois à l'accueil de la base nautique du Malsaucy. Aujourd'hui, son contrat est terminé et elle a du mal à retrouver un poste intéressant. Elle a postulé pour devenir médiatrice, afin d'aider les autres Ukrainiens à s'intégrer et effectuer leurs démarches administratives.