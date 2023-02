1 an de guerre en Ukraine : "quels enseignements pour la France ?", interroge le Sénateur Cédric Perrin

Cela fait bientôt un an que la Russie a envahi l'Ukraine . Cette guerre débutée le 24 février 2022, qui a choqué le monde entier, et dont on peut aujourd'hui tirer des leçons. C'est en tout cas ce que préconisent les auteurs d'un rapport d'information pour le Sénat : "Ukraine : un an de guerre, quels enseignements pour la France ?". Cédric Perrin, sénateur Les Républicains du Territoire de Belfort, est l'un des deux rapporteurs du texte. Membre de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, il livre à France Bleu son analyse de ce conflit.

Pourquoi la Russie ne doit pas gagner

Concernant l'issue du conflit en Ukraine, "si, malheureusement, la Russie devait sortir vainqueure de cette guerre, ce serait un bouleversement de l'ordre mondial et une déstabilisation de l'ordre international", affirme le sénateur Cédric Perrin. Selon lui, une victoire de la Russie serait "la porte ouverte" à tous les États "qui contestent l'ordre international aujourd'hui et qui remettent en cause de manière assez claire le multilatéralisme que la Société des nations et que les pays occidentaux vainqueurs de la Seconde guerre mondiale ont mis en place".

L'arme nucléaire reste primordiale

L'un des points du rapport sénatorial s'intéresse à l'arme nucléaire en tant qu'outil de dissuasion. Pour Cédric Perrin, "si l'Ukraine n'avait pas été dénucléarisée au début des années 2010, sans aucun doute, aujourd'hui, elle n'aurait pas été attaquée par la Russie". Une arme d'ailleurs brandie par Vladimir Poutine , dont le pays possède l'arsenal nucléaire le plus important du monde. "Il faut être extrêmement prudent avec ce sujet", souligne Cédric Perrin.

Les territoires conquis et perdus par l'armée russe © Radio France - France Bleu

Une guerre "de haute intensité"

Le rapport d'information pour le sénat décrit la guerre en Ukraine comme une "guerre de haute intensité" , que Cédric Perrin décrit comme "un concept en plusieurs étapes". Tout d'abord, une guerre "de la donnée, du renseignement", qui démarre dans l'espace numérique. Ensuite, un affrontement physique qui mobilise "des soldats, du matériel, des munitions et la capacité de durer dans le temps". Le sénateur espère que la future l oi de programmation militaire donnera à la France "les moyens d'assumer cette nouvelle doctrine".

Vers une course à la technologie

Le sénateur Cédric Perrin préconise effectivement des investissements plus forts de la France dans son appareil militaire, avec la nécessité de s'armer, mais aussi de renforcer sa technologie. "On oppose souvent la technologie à la masse", indique-t-il, "ce qu'on explique dans ce rapport, c'est que les deux sont complémentaires". Selon Cédric Perrin, la France pourrait compenser son manque de munitions et d'armement, par un avantage technologique . Cela lui permettrait "d'avoir une frappe chirurgicale et de détruire un objectif avec une ou deux munitions", en opposition à la méthode employée par la Russie, qui mise plutôt sur l'ampleur de son arsenal.