Un an de guerre en Ukraine : le Secours populaire de Haute-Vienne envoie un troisième convoi en Roumanie

Le camion de 50 m3, garé devant le local du Secours populaire de Limoges, est prêt à accueillir les centaines de cartons remplis de vivres. Un an après le début de la guerre en Ukraine , l'association organisait son troisième convoi à destination de la Roumanie qui a accueilli un très grand nombre de réfugiés ukrainiens. Il est parti ce mercredi 22 février.

Une aide sur le long terme

Thierry Mazabraud, le secrétaire général du Secours populaire en Haute-Vienne, dirige l'opération. L'Association partenaire roumaine sur place réceptionne les dons pour les réfugiés ukrainiens, de plus en plus nombreux. "Le contexte a évolué puisque localement, la solidarité là-bas n'est plus la même que ce qu'elle était au départ. C'est important qu'on puisse maintenir cette aide" explique Thierry.

"C'est pour ça qu'un an après, on continue parce ce que les besoins perdurent. Et donc, oui, on s'inscrit dans une démarche de long terme par rapport à cette solidarité" rajoute le secrétaire général.

"Les jouets, ça ne court pas les rues". - Une bénévole du Secours populaire de Haute-Vienne

"On est allés dans un orphelinat où il y avait des enfants autistes. Ils sont arrivés seuls en Roumanie" se souvient Nathalie. Elle faisait partie du premier convoi en mars 2022 pour distribuer les marchandises dans les camps de réfugiés d'Oradea, en Roumanie, et notamment dans les orphelinats où les besoins sont toujours d'actualité.

"Le fait que nous amenions des jouets de Limoges, ils étaient super contents parce qu'ils n'ont rien et il y a de plus en plus d'enfants. Les jouets, ça court pas les rues non plus" témoigne la bénévole.

Nathalie n'accompagne pas le convoi cette année à cause du manque de moyens de l'association, même si elle reste en contact avec les bénévoles roumains sur place.