10 tonnes de médicaments et de vêtements pour les réfugiés arméniens de l'Artsakh partent de Grenoble

10 tonnes de denrées ont été collectées pour aider les réfugiés . 3 camions sont déjà partis en Arménie via Marseille et Lyon. Le prochain partira en début de semaine prochaine pour Paris direction Erevan, la capitale de l'Arménie.

Astrigh Manoukian, qui participe à la collecte, est originaire d'Erevan, la capitale de l'Arménie vit à Grenoble depuis 2004.

Il y a deux jours elle a appris que ses deux frères sont rentrés vivants de la zone de guerre où ils étaient partis combattre contre l'armée azéri. Mais Astrigh est sans nouvelle "de beaucoup de jeunes de sa connaissance. _On est sans nouvelles de de beaucoup de ceux qui ont combattu pour l'indépendance de l'Artsakh" C_ette province peuplée d'Arméniens, attribuée à l'Azerbaïdjan par Staline. Elle avait pris son indépendance de fait en 1991 avec la fin de l'URSS. En septembre, octobre et novembre, l'Azerbaïdjan, dans une guerre de 43 jours, a repris une grande partie du territoire avec l'aide de la Turquie et de djihadistes avant que Moscou impose un cessez le feu.

Des dizaines de milliers de réfugiés qu'il faut aider.

A Grenoble, la Maison de la culture arménienne a déjà recueilli 10 tonnes de vêtements et de médicaments. "A cela s'ajoute les dons des particuliers : 40.000 euros, raconte Daniel Marandjian, son président. _Et un appel est lancé aux entreprises aussi. Il s'agit de trouver des fonds pour la reconstruction" _Il est reconnaissant au gouvernement pour l'aide technique. "L'état français affrète des avions spéciaux"

Les bénévoles trient les vêtements © Radio France - Gérard Fourgeaud

Des bénévoles se relaient tous les jours pour trier, les vêtements. "_Cela me fait penser au tremblement de terre de 1988, _dit Daniel Marandjian ça me fait penser un peu à çà. Cette pièce était remplie de vêtements"

Les palettes pour Erevan © Radio France - Gérard Fourgeaud

Le reportage de Gérard Fourgeaud Copier

Parmi les bénévoles, Astrigh Manoukian tient aussi à nous montrer des vidéos faites par les soldats azéris qui se vantent de tortures sur les Arméniens. Le vocabulaire qu'ils emploient est du même ordre que celui des Nazis contre les juifs. En France beaucoup de parlementaires réclament une enquête internationale pour crime de guerre contre l'Azerbaïdjan.

Et mercredi 25 novembre, le Sénat a voté à une imposante majorité pour que la France reconnaisse l'indépendance de l'Artsakh. Parmi les auteurs du texte, le sénateur écologiste isérois Guillaume Gontard. Les républicains Frédérique Puissat et Michel Savin et le socialiste André Vallini ont voté pour.

Mais Didier Rambaud, LREM s'est abstenu préfigurant la position du gouvernement français qui depuis 1991 sous Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, ne veut pas être le premier pays de la planète à reconnaître cette indépendance.

Les collectivités iséroises interviennent

La métropole de Grenoble a voté une subvention de 20.000 euros. Des discussions sont en court entre les villes de Grenoble et Sevan, sa ville jumelle en Arménie pour envoyer de l'aide. Le département de l'Isère et la ville de Vienne sont en lien avec les élus de la région d'Hadrout, désormais occupée par l'Azerbaïdjan

Dans une conférence de presse, il y a 2 semaines avec avec tous les partis politiques français, la maison de la culture arménienne a lancé un appel pour les collectivités locales demandent que la France reconnaissance l'enclave arménienne de l'Artsakh, comme une autorité politique indépendante. Gières est la première commune iséroise a l'avoir fait

La collecte continue se poursuit tous les jours à la Maison de la Culture Arménienne de Grenoble, 15 cours de la Libération.