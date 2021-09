11 réfugiés d'Afghanistan en Territoire de Belfort : "Je suis en sécurité, mais mon esprit est encore là-bas"

Ils ont connu les bombardements, les tirs dans les rues, les menaces et les exécutions. Khaled, Nadeem et Nadev ont fui Kaboul quelques jours après la prise de pouvoir des talibans. Ils font partie des migrants en provenance d'Afghanistan accueillis en Territoire de Belfort. 10 Afghans et 1 Pakistanais qui sont arrivés début septembre, hébergés par des associations locales à Belfort et Delle. Trois d'entre eux se sont confiés à France Bleu Belfort-Montbéliard.

Menacés à cause de leur métier

Nadeem, 29 ans, était soignant dans un centre d'urgence près de l'aéroport de Kaboul. Il se souvient de l'arrivée des talibans et de leurs interrogatoires. "Ils étaient deux assis en face de moi, leurs fusils posés sur la table. Ils m'ont demandé mon métier, j'ai répondu "soignant". L'un d'eux m'a montré son arme et m'a dit "tu vois ça ? Si je te tue maintenant, personne ne posera de question". Quand l'opportunité de fuir s'est présentée, il l'a saisie tout de suite.

Nadev Besmillah a des nouvelles de sa famille Copier

Nadev, 32 ans, est journaliste. Il a eu plus de mal à quitter Kaboul, car il a dû laisser ses parents, sa femme et leurs quatre enfants. "Si j'avais la certitude de pouvoir reprendre mon métier en sécurité, sans mettre ma famille en danger, je partirais immédiatement, je les rejoindrais tout de suite", confie-t-il.

Khaled Nikzad a assisté à la première conférence des talibans Copier

Khaled, 25 ans, journaliste lui aussi, ne pense pas encore à l'avenir. Sur son téléphone, il montre une photo d'un collègue encore là-bas, le dos en sang après des coups de fouet. "Je sais que si j'y étais, on me ferait encore pire que ça", soupire-t-il. "Physiquement, je suis en sécurité, mais mon esprit est encore là-bas". Les réfugiés ont des nouvelles de leurs proches par Internet. Selon eux, chaque famille afghane a perdu au moins un proche depuis la prise de pouvoir des talibans.