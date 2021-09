11 septembre 2001 : "Ça marque à tout jamais", le chef colmarien Jean-Yves Schillinger était à New-York

On commémore ce samedi 11 septembre, les 20 ans des attentats de New-York. Quatre attentats suicides menés par les islamistes d'Al Quaida qui ont fait près de 3.000 morts. Les deux tours du World Trade Center se sont effondrées, après avoir été percutées par deux avions.

Jean-Yves Schilliger, le colmarien était à New-York ce jour là. Il était à l'époque, à la tête deux restaurants, dont un à Manhattan.

Jean-Yves Schillinger assiste à l'effondrement de la deuxième tour

Ce 11 septembre 2001, il fait très beau. Parti depuis le New-Jersey où il réside, Jean-Yves Schillinger s'apprête à rejoindre son restaurant de Manhattan. Sur la route, il décroche son téléphone et appelle son personnel : "J'étais en voiture, j'appelle la cuisine car on avait un banquet ce jour-là et mon chef de cuisine me dit, vous êtes pas au courant ? Il y a un avion qui est rentré dans les deux tours."

Tout est bloqué, impossible d'atteindre le tunnel qui relie le New-Jersey à Manhattan. Jean-Yves Schillinger se gare et rejoint une île, une vue imprenable, où il voit la deuxième tour s'effondrer devant ses yeux. "Sur le moment je ne me rendais pas compte de ce qu'il se passait. Quand vous vous rendez compte qu'il en manque une, vous attendez et la deuxième est tombée," poursuit le restaurateur.

Des plats des sandwiches pour les pompiers

Quelques jours plus tard, après avoir réussi de rejoindre son restaurant, il le constate, c'est le KO à New-York, une ville très animée d'habitude. même si son établissement est à une dizaine de kilomètres des tours jumelles effondrées. "Dès qu'il y avait le bruit d'une alarme, tout le monde paniquait. Dix jours après, il y avait une odeur de brûlé, de plastique et c'est très lugubre ce que je vais dire, mais aussi une odeur de corps humain. Ce qui me reste comme image, ce sont les deux tours en feu."

Durant 6 mois, par solidarité, Jean-Yves Schillinger prépare des plats, des sandwiches, pour envoyer aux pompiers et aux personnes qui déblaient les gravats.

"Un jour qui me marque à tout jamais," se souvient, vingt ans après, le chef doublement étoilé.