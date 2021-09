11 septembre 2001 : les souvenirs d'un Alsacien à New-York

Thierry Kranzer se trouvait à New-York le 11 septembre 2001 lorsque les tours du World Trade Center se sont effondrées. Le Colmarien devait effectuer son premier jour de travail comme attaché de presse à l'ONU. 20 ans plus tard, il se souvient du choc et du traumatisme.

On commémore ce samedi les 20 ans du 11 septembre 2001: quatre attentats suicides islamistes d'Al Quaïda qui ont provoqué la mort de 2 977 personnes sur le sol américain, dont l'attaque bien sûr contre les deux tours du World Trade Center, par deux avions, en plein centre de New-York.

Premier jour de travail à l'ONU

Ce jour là le Colmarien Thierry Kranzer se trouvait justement à New-York pour ce qui devait être son premier jour de travail à l'ONU comme attaché de presse : "Nous étions trois nouveaux. Nous avons passé la sécurité, puis nous sommes montés à l'étage dans les bureaux de la DRH. Arrivés sur place on nous a dit : mais qu'est-ce que vous faites là? tout est annulé! regardez donc par la fenêtre! "

Il y avait tellement de fumée que je n'avais pas vu qu'une des tours était tombée

Thierry Kranzer regarde et voit un immense panache de fumée se dégager du sud de Manhattan : "Mais ça fumait tellement que je n'avais même pas vu qu'une des deux tours était déjà tombée". Lui et ses collègues sont alors mis à l'abri dans les sous-sols de l'ONU avant finalement d'être évacués. Ils se rendent dans un bar où ils découvrent alors, horrifiés, les images des tours qui s'effondrent.

Le silence dans les rues de New-York et l'agitation à l'ONU

"C'était un choc. C'était inimaginable que ces tours s'effondrent" explique Thierry Kranzer qui se souvient ensuite très bien des jours et des semaines qui ont suivi : le silence inhabituel dans les rues de New-York, et puis les tractations au sein de l'ONU entre les grandes puissances et les réunions du conseil de sécurité. "Mais au final il y avait une sorte de consensus derrière les Etats-Unis pour partir en guerre en Afghanistan". "La lutte contre le terrorisme est devenue à ce moment là, la priorité numéro un. Le monde avait changé".