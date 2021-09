Pour marquer les 20 ans des attentats du 11 septembre, Le Mémorial de Caen et France Bleu ont choisi de s'associer pour organiser une rencontre entre lycéens et Rudy Reichstadt, spécialiste du complotisme. Une centaine de lycéens ont pu écouter et poser leurs questions sur les théories du complot.

11 septembre et complotisme : une rencontre entre lycéens caennais et Rudy Reichstadt au Mémorial

Ce vendredi 10 septembre 2021, vingt ans après les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis, le Mémorial de Caen et France Bleu ont organisé une rencontre sur le thème du complotisme. Une centaine de lycéens de seconde et première de Malherbe et de Jeanne d'Arc ont pu échanger avec Rudy Reichstadt , fondateur de Conspiracy Watch et spécialiste du complotisme en France.

Car il y a vingt ans exactement, deux avions détournés par des terroristes s'écrasaient l'un après l'autre sur les tours jumelles du World Trade Center, à New York. Un événement inédit, un tournant dans l'histoire, un moment hyper médiatisé, qui conjugué à l'émergence d'un accès à Internet haut débit, à l'arrivée des smartphones et des réseaux sociaux a permis aux théoriciens du complot de trouver une très large audience.

Des conspirationnistes qu'a choisi d'étudier de près depuis maintenant 14 ans Rudy Reichstadt, politologue directeur du site Conspiracy Watch à Paris ( observatoire du conspirationnisme). "J'ai l'habitude d'intervenir plutôt devant des publics de profs, d'enseignants ou de formateurs. Il m'arrive aussi d'intervenir devant des élèves, des élèves du secondaire. Ce n'est pas la première fois, mais je crois que c'est important de transmettre ce qu'on sait du 11-Septembre et du complotisme sur le 11-Septembre et de toute cette histoire-là à une génération qui n'était pas née au moment du 11-Septembre".

Carole Louis journaliste à France Bleu Normandie et Rudy Reichstadt de Conspiracy Watch animaient cette rencontre au Memorial © Radio France - David Malle

Les élèves de première, étudient dans leur programme ces questions de fake news et pour eux, cette rencontre a été particulièrement intéressante . Élodie Aubert-Papon, du lycée Jeanne d'Arc apprécie la façon dont Rudy Reichstadt a pu parler aux élèves : " Moi je trouve que la rencontre a été très intéressante, pour nos élèves, car cette génération est particulièrement confrontée aux théories du complot , ils ont besoin d'outils et de compréhension. Et Rudy Reichstadt a pris le temps d'expliquer quels étaient les outils pour essayer de prendre le plus distance possible et surtout leur permettre de développer leur esprit critique !"