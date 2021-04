159 migrants secourus dans la Manche pour la seule journée de jeudi

Les secours ont été mobilisés à près de 10 reprises à plusieurs endroits du littoral du Nord Pas-de-Calais, jeudi, pour secourir des migrants en difficulté alors qu'ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre.

A Dunkerque, 26 naufragés dont deux femmes et quatre enfants, ont ainsi été récupérés. Certains, en état d'hypothermie, ont été pris en charge par les pompiers à leur arrivée au port, peu après 9 heures.

D'autres exilés ont ensuite été récupérés à Calais, puis à Marck, où 23 personnes dont une femme enceinte se trouvaient à bord de la même embarcation.

A la mi-journée, à nouveau, c'est un ferry effectuant la traversée qui a donné l'alerte alors qu'il avait repéré une embarcation en difficulté à l'entrée du chenal de Calais. A bord, 32 naufragés, dont deux femmes et deux enfants.

Une heure plus tard, un bateau de pêche navigant dans le détroit du Pas-de-Calais a prévenu à son tour le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez pour un bateau en détresse dans le détroit du Pas-de-Calais, transportant cette fois 18 migrants dont plusieurs en état d'hypothermie. Ils ont été ramenés sains et saufs à Boulogne-sur-Mer.

Le scénario, s'est répété tout au long de la journée à plusieurs endroits du littoral, après plusieurs jours de grande marée, et alors que la météo semblait bonne, dans cette zone parmi les plus fréquentées au monde.

L'embarcation la plus chargée transportait 41 personnes, là encore avec trois enfants.

Un navire de commerce a également lui-même récupéré 12 naufragés en difficulté au large du Dyck et les accueillait à bord, alors que les conditions météo rendaient impossibles leur transbordement.