En Iran, "la peur a changé de camp" pour Faramarz, Iranien qui vit en Béarn

"La peur a changé de camp. Ce régime ne peut plus faire taire les jeunes". Faramarz Enjilela est Iranien, il vit depuis 40 ans à Ousse, près de Pau où il a construit sa vie après avoir fui un pays qu'il "aimait tant" à cause du régime autoritaire au pouvoir. Depuis plusieurs jours il suit de près les manifestations en Iran, après le décès de Mahsa Amini. Cette jeune iranienne de 22 ans est morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs, chargée de contrôler la tenue vestimentaire de manière stricte, pour "port de voile inapproprié".

Depuis, le pays s'est embrasé, plus de 700 personnes ont été arrêtées et une cinquantaine tuée selon l'ONG Human Rights Watch. Des dizaines de femmes se filment en train de brûler leurs voiles pour protester contre le régime. Un soulèvement inédit qui affecte particulièrement Faramarz Enjilela. Plusieurs membres de sa famille, sa sœur, son frère, ses neveux et nièces vivent toujours à Téhéran. Depuis vendredi, les autorités iraniennes ont coupé internet, difficile donc d'avoir des nouvelles. "Je suis inquiet pour eux, mais aussi pour tous les gens qui sont dans la rue. Malgré tout, ils n'ont pas peur. Ils sont très courageux".

"Les gens manifestaient pour du pain, là c'est pour la liberté"

Lui aussi a participé aux révoltes étudiantes lorsqu'il était jeune. "Mais nous étions seuls, nous avions mal choisi notre façon de lutter". À 65 ans, il regarde la nouvelle génération avec fierté. "Ils sont unis tous ensemble, avec un seul but : en finir avec ce régime. Ils veulent la démocratie, et vivre dignement dans un pays aussi riche économiquement, historiquement et culturellement".

Il fonde un vrai espoir dans ces jeunes femmes et ces jeunes hommes et sent que cette révolte n'est pas comme les autres. "Il y a quelques mois les gens manifestaient pour le prix du pain, là c'est pour la liberté". À sa façon, il essaie d'aider même si "physiquement je suis très loin. Mais je sais que tous les Iraniens pensent à eux et je leur souhaite d'y arriver".

Entendre la souffrance

Mais pour ça "il faut les aider", d'après Faramarz Enjilela. Il exhorte la communauté internationale à "entendre la souffrance" du peuple iranien. "Ça me révolte que le président iranien aille à la tribune de l'ONU pour parler des droits de l'homme. Il faut que les Américains et les Européens agissent", se désole-t-il, alors que le président Ebrahim Raïssi a dénoncé "le deux poids, deux mesures" des Occidentaux en matière de droits des femmes. Il espère en tout cas que cette génération "réussira sa révolution."