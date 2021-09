Ils étaient à New York le 11 septembre 2001 : 20 ans après ces limousins se souviennent

Ils étaient à New York pour leur travail il y a 20 ans, le 11 septembre 2001. Le porcelainier de Limoges Michel Bernardaud et une habitante de Pierre-Buffière en Haute-Vienne ont vécu de près les attentats qui ont frappé le World Trade Center. Ils nous livrent aujourd'hui leurs souvenirs.

Alors que les Etats-Unis commémorent ce samedi le vingtième anniversaire des attentats du 11 septembre qui ont fait prés de 3000 victimes le porcelainier Michel Bernardaud qui était à New York ce jour là préfère prendre de la distance mais il n'a pourtant oublié aucun détail. "Je venais d'entrer dans un parking et on a vu un nuage, j'ai pensé qu'il allait pleuvoir... Mais quand je suis arrivé à mon bureau il y avait des cris, quelqu'un avait allumé la télévision et j'ai compris" raconte Michel Bernardaud qui a renvoyé aussitôt tous ses employés chez eux.

"C'était l'affolement général" - Michel Bernardaud

"Je me suis rendu ensuite à mon magasin pour le fermer et j'ai vu des milliers de gens qui couraient dans la rue pour rentrer chez eux, c'était l'affolement général" poursuit le porcelainier qui tient aussi à préciser qu'il n'a pas le droit d'être traumatisé. "Les gens qui ont été traumatisés ce sont ceux qui ont souffert dans leur chair et dans leurs familles... il ne faut pas s'approprier des cicatrices qu'on ne mérite pas" souligne encore Michel Bernardaud

"J'en garde une certaine leçon" Renée Geoffrion, une habitante de Pierre-Buffière

"C'est une journée qu'on ne peut pas oublier" confie pour sa part Renée Geoffrion , une habitante de Pierre Buffière qui était à New York avec son mari le 11 septembre pour restaurer des pianos forte, sa spécialité à l'époque. "On était dans un bus en face des tours... On a vu un premier avion on a regardé la tour fumante puis il y a eu le deuxième avion et on a compris" raconte Renée qui poursuit "J'en garde une certaine leçon, on croit vivre dans un équilibre mais on s'aperçoit que cet équilibre peut très vite être rompu".

Elle est pourtant retournée l'année suivante à New York car c'était pour elle une manière de tourner la page. "ça me paraissait nécessaire pour refermer l'histoire et revoir New York dans un contexte positif" confie aussi Renée Geoffrion.