Vingt ans après le 11-Septembre, un Poitevin qui travaillait à New York se souvient

Le World Trade Center, le Poitevin Pierre Fournel connaît bien. C'est dans la tour numéro 2 qu'il avait son bureau. Cet assureur de Bonneuil-Matours, dans la Vienne, travaillait à l'époque entre Paris et New York. Il est à Manhattan le 11-Septembre. Mais ce matin-là, il décide de rester un peu plus longtemps chez lui pour profiter d'amis arrivés la veille. "Je suis resté déjeuner avec eux. C'est en allant ensuite travailler à vélo que je vois au détour d'un virage les deux tours en flammes".

Pierre Fournel prend la mesure des événements. "Beaucoup de voitures bloquées, je me dis, ce n'est pas un accident, il s'est forcément passé quelque chose d'intentionnel. Et très vite, dans la foule, des conducteurs commencent à parler de deux avions qui ont foncé dans les gratte-ciel".

L'assureur pense très vite à ses autres collègues qui pourraient se trouver sur place. Ils sont au 24ème étage. Très vite, il apprend qu'ils ont tous pu quitter le bâtiment avant l'effondrement de l'édifice. Un soulagement au cœur de la stupeur qui s'est emparé de Big Apple dans les heures qui ont suivi. "Le lendemain matin, la ville était morte" se souvient l'assureur.