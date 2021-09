20 ans après, le GSCF se souvient du 11 septembre : l'association nordiste était à New-York

"C'est une mission qui m'a énormément marqué". 20 ans après le 11 septembre 2001, le président et fondateur du Groupe de secours catastrophe français, Thierry Velu, n'a rien oublié des attentats qui ont touché les Etats-Unis, et fait 3000 morts.

Thierry Velu est de garde ce jour-là, dans sa caserne de Montreuil-sur-mer. Comme tout le monde il est en état de choc lorsqu'il voit les tours jumelles s'effondrer à la télé. Tout de suite il contacte l'ambassade américaine, et propose l'aide de sa toute jeune association, née deux ans plus tôt.

Aide logistique et morale

Le GSCF intervient régulièrement dans des zones dévastées, après un séisme ou des inondations par exemple. Il faut attendre le 13 septembre pour que dix pompiers bénévoles puissent décoller : Paris-Houston, puis Houston-New York. Pendant cinq jours, ils assurent une aide logistique et morale à leurs collègues américains autour du World Trade Center. Près de 350 pompiers new-yorkais sont morts dans l'effondrement des tours.

Thierry Velu, président et fondateur du Groupe de secours catastrophe français, se souvient du 11 septembre 2001. © Radio France - Cécile Bidault

On se croirait sur un séisme

"Quand on arrive sur zone", raconte-t-il, "il n'y a plus rien. On se croirait sur un séisme. On se rend dans une caserne, où il ne reste qu'un pompier, tous les autres sont morts. On était tétanisés. Les larmes étaient prêtes à tomber, mais il fallait rester forts pour les soutenir moralement".

ECOUTEZ : Thierry Velu, président du GSCF Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Durant ces cinq jours, Thierry Velu et ses collègues sont "restés dans leur bulle", concentrés pour être le plus efficace possible et soutenir les pompiers américains. "Mais c'est l'après qui est dur, quand on rentre. On les laisse , on les abandonne. Sans les abandonner vraiment parce qu'on y pense toujours, vingt ans après".

ECOUTEZ : rencontre avec Thierry Velu, président du GSCF Copier

Le dimanche suivant, le 16 septembre, les pompiers français seront invités à la Cathédrale Saint Patrick New-York, pour une première cérémonie d'hommage aux pompiers décédés. Un moment également chargé en émotions.