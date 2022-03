2000 manifestants à Toulouse pour dire "Non à la guerre en Ukraine"

Portant des drapeaux bleu et jaune, des drapeaux européens et des pancartes anti-Poutine, 2000 personnes (chiffres préfecture) ont manifesté ce dimanche à Toulouse pour dire "Non à la guerre en Ukraine". La semaine dernière ils étaient 1500. Au 11ème jour du conflit, et alors que 1,5 millions de réfugiés ont fui l'Ukraine, les rangs des personnes mobilisées dans la ville rose s'étoffent.

La tête du cortège toulousain juste avant son départ. © Radio France - Pascale Danyel

Place du Capitole un immense carré d'étoffe bleu représentant le ciel d'Ukraine a été déployé pour y recueillir de nombreux messages de soutien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Christine vit dans l'agglo Toulousaine, retraitée sans aucune attache avec l'Ukraine, elle est venue manifester pour la deuxième fois en dix jours pour témoigner de sa solidarité. Elle estime que "c'est comme marcher pour Charlie" :

Poutine a porté une atteinte grave au droit international. Il a envahi un pays qui voulait vivre en paix comme nous tous - Christine, manifestante dans le cortège toulousain

Véronika, Ukrainienne installée à Toulouse depuis trois ans. © Radio France - Pascale Danyel

Véronika est d'origine ukrainienne, elle s'est installée à Toulouse il y a trois ans pour y étudier le cinéma à l'ENSAV. Elle fait partie du collectif "Ukraine Libre" organisateur de la manif. Consciente des risques d'emprisonnement qui pèsent en Russie sur tout opposant au régime, elle n'admet pas le presque silence du peuple russe et appelle au boycott du pays :

Que les Russes parlent, qu'ils disent quelque chose ! En Ukraine on peut mourir en sortant dans la rue. C'est quoi le plus dur, la prison ou la mort ?

Le maire de Toulouse ainsi qu'une vingtaine d'élus locaux et régionaux ont participé à la manifestation de ce dimanche 6 mars. Tous les liens internet en solidarité avec l'Ukraine sont à retrouver en cliquant sur ces mots.