25.000 Kurdes attendus à Strasbourg ce samedi

Strabourg accueille ce samedi 11 février 2017 le grand défilé annuel des Kurdes d'Europe. Depuis l'an 2000, des milliers de militants et sympathisants kurdes se retrouvent chaque année dans la capitale alsacienne pour réclamer la libération du leader du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, Abdullah Öcalan, et davantage de droits pour les populations du Kurdistan turc, irakien, syrien ou iranien. La situation en Turquie, où l'opposition et la presse sont muselées, où de nombreux fonctionnaires, enseignants, magistrats, ont été chassés de leur emploi, inquiète particulièrement les associations kurdes.

Des tensions qui divisent la diaspora turque

Une centaine de militants pro-kurdes a choisi de rejoindre la capitale alsacienne à pied, depuis le Luxembourg. Les marcheurs sont attendus ce vendredi soir dans la capitale alsacienne. Leur traversée de l'Alsace s'est mal passée. Les marcheurs ont été pris à partie à plusieurs reprises par des sympathisants turcs de l'AKP, le parti conservateur au pouvoir à Ankara. Des tensions qui reflètent celles qui divisent la population turque depuis le putsch de juillet dernier. Le défilé de ce samedi va donc se dérouler sous haute surveillance. les organisateurs craignent de nouvelles provocations.

25.000 manifestants dans les rues de Strasbourg

On attend 25.000 manifestants, qui marcheront de la gare au quartier de la Meinau, où doit se tenir un meeting à la mi-journée. Le défilé empruntera les boulevards de Metz et de Nancy, le quai Pasteur puis l'avenue de Colmar. Le meeting se tiendra tout l'après-midi derrière le stade de la Meinau. Un évènement qui va provoquer de nombreux bouchons, tout au long du parcours. On annonce aussi la venue de 200 cars, pour transporter les manifestants.