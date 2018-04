Luxeuil-les-Bains, France

Engagement de Luxeuil

Quatre Mirage 2000-5F du Groupe de Chasse 1/2 « Cigognes » de la 2ème Escadre de chasse de la BA 116 de Luxeuil (en Haute-Saône) ont été engagés pour assurer la protection de l'ensemble du dispositif aérien Français tout au long de la mission. Ces quatre Mirages étaient armés de deux missiles air-air MICA IR et de quatre MICA EM . Un cinquième Mirage 2000-5F était prêt à décoller si un des quatre autres devait rencontrer un problème technique.

Mirage 2000-5 du groupe de Chasse 1/2 Cigogne de la BA 116 de Luxeuil © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Engagement de Saint Dizier

Cinq Rafale Air de la 4ème Escadre de chasse ont décollé de la Base de Saint Dizier (Haute-Marne) avec chacun deux missiles de croisière air-sol SCALP-EG (soit 10 au total), des missiles air-air MICA EM et IR, ainsi que des réservoirs largables supplémentaires. Ces chasseurs étaient logiquement chargés d'assurer les frappes aériennes.

Ravitaillement en vol

Les Forces Aériennes Stratégiques se sont chargés des trois ravitaillements en vol nécessaires à l'aller. Le Groupe de Ravitaillement en Vol 2/91 « Bretagne » a engagé six avions de ravitaillement en vol C-135, ils ont assuré le ravitaillement en vol des 11 avions de combat.

Trois ravitaillement en vol ont été nécessaires par appareil, lors du vol aller un premier ravitaillement a eu lieu à hauteur de la Corse, un deuxième en Méditerranée et un troisième avant l'arrivée sur la zone des opérations. Pour le retour, deux ravitaillements seulement ont été nécessaires, les avions n'ayant plus leurs missiles ils consomment moins.

Le dispositif prévoyait d'autres ravitailleurs en attente pour prendre le relais en cas de panne.

Au total, pour ces frappes conjointes avec les Etats Unis et l'Angleterre sur des installations du programme chimique du régime de Bachar Al-Assad en Syrie (suite à l'attaque chimique perpétrée contre la population de la Ghouta Orientale), 17 avions Français on été engagés.

5 Rafale, 4 Mirage 2000-5 , 6 C-135 et 2 E-3F (avions de surveillance avec radar embarqué)

Pour cette mission l'ensemble du dispositif a parcouru 7000 kilomètres entre la métropole et la Méditerranée orientale, ce qui représente 10 heures de vol en condition de combat.

La BA116 est une des Bases Aérienne Française à assurer la surveillance du territoire national. Lorsque la BA 116 est dans sa semaine de surveillance, des mirages sont prêts à décoller de jour comme de nuit, capables d'être aux quatre coin de l'hexagone en 10 minutes. C'est ce que l'on appelle la posture permanente de sûreté aérienne que se partagent à tour de rôle les Bases Aériennes Françaises.

Mirage d ela BA 116 de Luxeuil © Radio France - Jean-Francois Fernandez