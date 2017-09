450 Gaulois du 92eme RI partent en opération extérieure

Le régiment d'Auvergne repart en mission. Pratiquement la moitié du 92eme Régiment d'Infanterie va être projetée à l'étranger au cours des prochains jours. Un départ marqué par une cérémonie au quartier Desaix ce vendredi.

Après l'Afghanistan ou le Mali ces dernières années, les Gaulois (le surnom des soldats du 92eme RI) repartent en Opex (opération extérieure). Cette fois, ils sont projetés en plusieurs points du globe, en particulier pour participer à la lutte anti-terroriste. Le plus gros contingent va rejoindre l'opération Barkhane (Tchad, Mali, Niger), alors que d'autres militaires vont partir en Irak pour rejoindre l'opération Chammal.

D'autres soldats du 92eme RI sont en partance pour des zones moins dangereuses: en Guyane pour une mission contre l'orpaillage, au Gabon et aux Emirats Arabes Unis en soutien des forces armées de ces pays. Enfin, il y a aussi les soldats régulièrement mobilisés en France pour l'opération Sentinelle.

Loin de la famille à Noël

Quelques uns sont déjà partis mais la majorité des départs est programmé d'ici au début octobre. Des missions de quatre mois que les Gaulois ont préparé pendant un an. Le général Nicolas Casanova, le commandant de la 2eme Brigade Blindé à laquelle appartient le 92eme RI, a affirmé sa confiance en ses hommes:

j'ai l'intime conviction que vous êtes prêts. Cependant être prêt ne protège ni de l'adversité, ni de la mort, ni des blessures.

Le drapeau du 92eme RI passe devant les troupes © Radio France - Emmanuel Moreau

A l'heure du départ, le plus difficile reste de quitter sa famille. C'est pour cela que conjoints et enfants étaient invités à assister à la cérémonie de départ de ce vendredi et surtout au buffet, plus intime, qui a suivi. Car pendant que les hommes (il y a aussi des femmes qui partent en Opex) sont absents, les conjoints ne sont pas abandonnés. La "base arrière" assure la continuité du service au sein du régiment et prend soin également de leurs familles. Le chef de corps du 92eme RI, le lieutenant-colonel Rosier, accompagnant ses hommes, c'est son adjoint, le lieutenant-colonel de Metz, qui assurera le commandement au quartier Desaix, la caserne du 92.