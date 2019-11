Cinq Provençaux parmi les 13 soldats tués au Mali

Les 13 militaires français de la force Barkhane qui ont trouvé la mort au Mali dans une collision accidentelle de deux hélicoptères lundi soir étaient originaires de Pau, Gap, Varces et Saint-Christol, indique le ministère des Armées dans un communiqué ce mardi.

Sept soldats venaient du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, quatre militaires appartenaient au 4e régiment de chasseurs de Gap, un soldat venait du 93e régiment d'artillerie de montagne de Varces (Isère) et un militaire appartenait au 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol (Vaucluse).

à lire aussi Un militaire de Saint-Christol-d'Albion tué dans un accident d'hélicoptères au Mali

Une enquête est ouverte

La ministre des Armées Florence Parly "rend hommage" aux soldats morts et "présente ses condoléances à leurs familles". Elle précise qu'une enquête est ouverte "pour déterminer les circonstances exactes de ce drame".

Emmanuel Macron a salué "avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l'armée de terre, six officiers, six sous-officiers, et un caporal-chef, tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel", a indiqué la présidence dans un communiqué.

L'un des plus lourds bilans humains depuis 1983

L'accident est survenu lundi soir dans le cadre d'une opération de Barkhane, qui mobilise 4.500 militaires au Sahel. Il provoque l'un des plus lourds bilans humains essuyé par l'armée française depuis l'attentat du Drakkar, à Beyrouth en 1983.

Un hélicoptère de combat Tigre est entré en collision avec un hélicoptère de manoeuvre et d'assaut Cougar, selon des sources de la défense.