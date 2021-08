50 réfugiés afghans attendus dans les prochaines heures à Lille

50 réfugiés afghans sont en chemin vers la France et ils devraient arriver à Lille dans les prochaines heures. Ils doivent atterrir à Paris d'abord et rejoindront directement la capitale des Flandres. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi Martine Aubry présente à un rassemblement organisé Place de la République à Lille en fin d'après-midi en soutien aux femmes afghanes. Il s'agit en majorité d'artistes et de personnes travaillant en Afghanistan dans l'univers des médias.

Ils viendront s'ajouter aux 58 Afghans accueillis depuis la semaine dernière à Lille. Dès le début du mois d'août, la ville de Lille a travaillé, en collaboration avec les ministères de l'intérieur et des affaires étrangères, à établir des listes d'Afghans à rapatrier en urgence en France.

Comme Lille, d'autres villes se mobilisent pour accueillir des réfugiés. C'est le cas pas exemple de Strasbourg où 150 Afghans doivent arriver ce jeudi. C'est ce qu'a annoncé la préfète du Bas-Rhin. Elle a indiqué qu'un hôtel de la ville a été réquisitionné par l'Etat pour un mois afin d'héberger ces réfugiés.