500ème anniversaire de la Renaissance : J-30 à Amboise

Le temps fort des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci aura lieu le 1er et le 2 mai à Amboise avec la venue d'Emmanuel Macron et du Président de la République Italienne. La ville prépare l'événement. Timidement.

J-30 à Amboise avant le grand événement qui va marquer le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Les 1er et 2 mai, la France et l'Italie vont commémorer ensemble ces 500 ans. Deux jours de festivités, concerts, et expositions avec un temps fort le 2 mai, la venue au Clos-Lucé d'Emmanuel Macron et du Président de la République Italienne Sergio Mattarella. A un mois de l’événement, à Amboise on ne ressent pas trop les premiers frémissements. Cela se traduit essentiellement par des réservations hôtelières.

Peu de visibilité encore sur les 500 ans dans le cœur de ville d'Amboise

Dans les rues d'Amboise, on a beau chercher, on ne trouve pas de vitrines pavoisées aux couleurs de l’événement ou remplies d'objets sur Léonard de Vinci, encore moins de pâtisserie labellisée "500ème anniversaire". Catherine Frammery, la marchande de souvenirs au pied du château, attend bien quelques livraisons.

Il va y avoir des porte-clefs, des mugs, des tapis de souris, des tapisseries anciennes. Certains produits auront l'inscription 500 ans, d'autres non. En tout cas, ce seront des fabrications françaises, c'est très important -Catherine Frammery, responsable d'une boutique de souvenirs

On apprend aussi qu'elle accrochera des bannières à la devanture de son magasin le jour J mais qu'elle réfléchit encore avec son fournisseur aux dessins qui seront dessus. Probablement des fleurs de lys ou des armes de la ville d'Amboise.

Le centre ville d'Amboise n'a pas encore la fièvre qui précède en général les grands évènements © Radio France - Denis Guey

Seules les réservations hôtelières traduisent un frémissement

L'hôtellerie amboisienne est, elle, déjà mobilisée, comme le Domaine des Thomeaux, un hôtel 3 étoiles situé à Mosnes. Jean-Jacques Maignan, son directeur, évoque des réservations plus en avance qu'à l'ordinaire.

On joue le jeu à fond des 500 ans. Notre restaurant a été labellisé par le comité régional du tourisme pour proposer des menus Renaissance donc on est vraiment baigné dedans et ces menus marchent fort auprès de notre clientèle. Au niveau des réservations, nous avons une équipe de télévision coréenne qui a réservé 5 chambres pour 5 jours du 30 avril au 3 mai. De mai à juin on est complet, la saison sur le Val d'Amboise commence plus tôt que d'habitude, c'est certain -Jean-Jacques Maignan, le Domaine des Thomeaux

Des réservations en hausse également chez Sylvie Viard, la directrice de l'hôtel 4 étoiles Au Charme Rabelaisien. 20% de ses chambres sont réservées par des Italiens. Ce qui n'est pas mal même si ce n'est pas non plus l'emballement des tifosis pour une finale de coupe du monde.