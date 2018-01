La France et l'Allemagne célèbrent aujourd'hui les 55 ans du Traité de l'Elysée, traité d'amitié franco-allemand signé le 22 janvier 1963 entre le chancellier Adenauer et le président de Gaulle. Concrètement, comment avance la coopération entre nos 2 pays et plus particulièrement entre la Lorraine et le land de Sarre? La directrice de l'Eurodistrict Saar-Moselle, Isabelle Prianon, était ce lundi matin l'invitée de France Bleu Lorraine.

Ce syndicat qui aide les collectivités dans leurs projets transfrontaliers rassemble 800.000 habitants français et allemands des intercommunalités situées en Moselle et en Sarre. Parmi ses projets concrets: l'Eurosdistrict aide les collégiens et lycéens à trouver des stages en Allemagne et finance leur déplacement.

Le projet d'une crêche franco-allemande à la frontière entre Sarreguemines et Sarrebruck devrait voir le jour dans 2 ans. L'Eurodistrict travaille aussi sur le projet ambitieux d'un tramway ou d'un bus à haut niveau de service entre Forbach et Sarrebruck.

Pour le 55e anniversaire du Traité de l’Elysée, traité d'amitié franco-allemande, une délégation de députés français se déplace aujourd'hui au Bundestag, le parlement allemand à Berlin. Parmi eux, le député de Moselle, Christophe Arend, Président du groupe d’amitié France-Allemagne. Députés français et allemands feront ensemble une déclaration commune pour améliorer la coopération transfrontalière. Les parlementaires français reviendront à l’Assemblée nationale, accompagnés de leurs homologues allemands dans l'après-midi, pour une nouvelle prise de parole à l'Assemblée nationale.