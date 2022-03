"Je ne m'attendais pas à ça, j'en ai les larmes aux yeux": 55 Ukrainiens accueillis à Châlons-en-Champagne

55 Ukrainiens, âgés de un à 78 ans, sont arrivés ce lundi au CCAS de Châlons-en-Champagne. Ce sont pour la plupart des femmes et des enfants, pris en charge à la frontière avec la Pologne par l'opération "Parrain Ukraine Reims", du Rotary Club. Après 24 heures de trajet en bus, ils sont accueillis par des équipes de le protection civile et du SAMU. Ils ont dû remplir un formulaire, puis passer un test Covid, avant de profiter d'un collation servie dans la salle principale du centre. Les enfants peuvent profiter de quelques jouets. Un représentant de la préfecture est venu leur expliquer leurs droits. En tant que citoyens ukrainiens, ils ont le droit à une protection temporaire, qui leur permet de rester et travailler en France.

"Ce que je veux le plus, c'est rentrer chez moi"

Des psychologues sont aussi a disposition des nouveaux arrivants. Car beaucoup d'Ukrainiens arrivent traumatisés. Youlia, qui tenait une épicerie dans un village près de Kiev, s'effondre en larmes. Plus qu'une douche ou un repas chaud, elle veut "rentrer chez elle". Là-bas, son mari, qui n'a jamais tenu un fusil de sa vie, doit se battre. Et elle est particulièrement inquiète car la veille, le mari d'une de ses collègue est mort au combat. Elle a du mal à se projeter, elle ne sait pas combien de temps elle va rester en France. "Et de toutes façons, si on doit revenir un jour, tout sera détruit, ce sera compliqué", ajoute-t-elle.

"On a encore très très peur": Youlia, une mère de famille arrivée à Châlons-sur-Saône Copier

Ana, une étudiante de Kiev est elle aussi inquiète pour ses proches restés à Marioupol, une ville particulièrement bombardée par l'armée russe. Elle a passé 15 jours à Kiev dans un appartement avec six autres étudiants. Ne pouvant pas trouver un abri sûr, ils sont restés collés au mur porteur, après avoir scotché les vitres pour éviter les débris en cas d'explosion.

Les Ukrainiens accueillis ont dû passer un test Covid au moment de leur arrivée © Radio France - Caroline Félix

"Je ne m'attendais pas à autant de générosité"

Parmi les Ukrainiens accueillis, certains sont moins traumatisés que d'autres. Maria, une soixantenaire, arbore un immense sourire sous son bonnet. "Je suis très impressionné par l'accueil, la bienveillance, la générosité des gens ! Je ne m'attendais pas à ça, ça me donne les larmes aux yeux !". Les familles vont dormir deux jours à l'hôtel avant d'être réparties dans des familles d'accueil.