60 ans du Traité de Rome : un anniversaire décisif pour l'Union européenne en pleine crise existentielle

Les 27 chefs d’Etat et de gouvernement de l'Union Européenne se sont réunis ce vendredi au Vatican pour fêter les 60 ans du Traité de Rome, acte fondateur de la Communauté européenne. Un anniversaire particulier pour l'Union qui connaît une crise existentielle majeure.

Les 60 ans du Traité de Rome, un bien triste anniversaire pour l’Union européenne qui semble plus fragile que jamais. Le 25 mars 1957, la France, l’Italie, la RFA et le Benelux signaient les actes fondateurs de la Communauté économique européenne. Six décennies plus tard, l’Union vit une crise existentielle majeure et tout le monde, des fédéralistes aux nationalistes, le reconnait. Le président de la Commission européenne, Jean Claude Juncker admet qu'il n'a jamais vu "une telle fragmentation et aussi peu de convergence", décrivant une Europe en "crise existentielle".

Crise des réfugiés, terrorisme, Brexit

Ce n'est pas la première crise que connaît l'Union Européenne. Il y a dix ans déjà, les Etats membres faisaient face à une crise financière sans précédent. Une crise qui a failli emporter la zone euro et dont la Grèce n’est toujours pas sortie. Ajoutez à cela la crise des réfugiés, le sentiment d'insécurité lié aux attentats, la montée des partis anti-européens dans plusieurs Etats Membres et dernièrement le Brexit du Royaume uni.

On se souvient pourtant de l'adage de Jean Monnet, un des pères fondateurs de l'Union, selon lequel "l'Europe se ferait dans les crises, et qu'elle serait la somme des solutions qu'on apporterait à ces crises". Mais aujourd'hui, plus personne à Bruxelles ne se risque à une telle prévision. Comme l'explique Stefan Lehne, chercheur associé du centre de réflexion Carnegie Europe, les Européens "n'affrontent pas une seule crise importante, mais une multiplicité de crises très graves et compliquées"

Vers une Europe à plusieurs vitesses ?

Même sur son avenir, l’Europe est divisée. Jean Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a lui-même fait la liste des scénarios possibles dans son Livre Blanc. L'un des scénarios est d'ailleurs plébiscité par l'Allemagne et la France: celui d'une Europe à plusieurs vitesses. Une vision largement rejetée par les pays de l'Est et d'Europe centrale, la Pologne en tête, qui s'inquiètent de devenir des membres de seconde zone de l'Union. Espérons donc que les violons s'accordent pour ce 60e anniversaire du Traité de Rome.

