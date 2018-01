82% de la richesse créée l'an dernier dans le monde amassée par les 1% les plus riches, en 2017. C'est ce que dénonce, ce lundi, l'ONG britannique Oxfam, dans un rapport intitulé "Récompenser le travail, pas la richesse" et publié à la veille du Forum économique mondial, à Davos, en Suisse. Ce rapport pointe le fait que les 42 personnes les plus riches détiennent autant de richesses que les 3,7 milliards de personnes les plus pauvres !

Les femmes sont les plus touchées par ces inégalités

Autre chiffre édifiant, toujours selon ce rapport : ces 3,7 milliards de personnes, c'est-à-dire la moitié de la population de la planète, n'ont pas touché le moindre bénéfice de la croissance mondiale l'an dernier. Et ce sont les femmes qui pâtissent le plus de ces inégalités : elles sont surreprésentées dans les emplois les moins bien payés, et sur 10 nouveaux milliardaires, 9 sont des hommes.