"90% de nos familles sont originaires de la région du séisme" : le choc des Turcs de Pont-à-Mousson

Le choc est encore loin d'être digéré ce lundi dans le secteur de Pont-à-Mousson. 320 des 350 familles turques du secteur sont originaires de la région de Kahramanmaraş selon l'association amitiés franco-turque de Pont-à-Mousson. C'est juste au sud de la ville du même nom que les deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 ont frappé ce lundi matin et où le bilan n'en finit plus de s'alourdir, désormais à plus de 2 300 morts.

Organiser la solidarité malgré le deuil

Au sein des locaux de l'association, les annonces de décès de proches n'en finissent plus de tomber. "Tous les quarts d'heure et toutes les minutes, on apprend des mauvaises nouvelles", confie Gökhan Kaya, le président de l'association, dont le téléphone n'arrête pas de sonner ce lundi. "On a même des dames qui ont perdu de la famille là-haut et qui sont en train d'aider, c'est touchant."

La ville de Kahramanmaraş au nord de l'épicentre. - USGS

Aider parce que le plus urgent est désormais d'éviter de nouvelles victimes. Une salle entière est déjà remplie de dons prêts à partir en Turquie, pour les victimes des séismes. "Le plus urgent, c'est le froid parce qu'il faut pas oublier qu'en ce moment en Turquie, il fait très froid. Nous avons 2 800 bâtiments détruits et les gens sont dehors sans rentrer chez eux à cause d'une alerte donnée. On collecte donc des couvertures chauffantes, des toiles de tentes, tout ce qui tient chaud", décrit Gökhan Kaya qui envisage même un voyage prochainement sur place pour venir en aide au plus proche des victimes.