À Amiens, les Architectes de l'urgence prévoient une expédition après le séisme meurtrier en Turquie

Après le séisme meurtrier en Turquie et en Syrie ce lundi, la fondation amiénoise des Architectes de l'urgence veut se mobiliser. La fondation a l'habitude d'apporter de l'aide logistique dans des zones sinistrées. Quelques heures après les premières secousses, la fondation est déjà sur le pont pour organiser une expédition en Turquie.

Apporter du matériel et une expertise pour reconstruire

"Nous allons tout d'abord envoyer du matériel", explique Patrick Coulombel, co-fondateur des Architectes de l'urgence. L'association dispose de dizaines de milliers de mètres carrés de bâches, ainsi que du matériel d'aide à la reconstruction, stockés à Amiens et prêts à être envoyés sur place. Leur expertise dans la construction et le bâtiment peut s'avérer précieuse sur le terrain, en complément de l'aide médicale et alimentaire apportée par d'autres organismes. En effet, il est urgent de trouver un abri aux populations dont le logement a été détruit par le séisme, en plein hiver.

"En parallèle, nous allons proposer d'aider des équipes de sauvetage à déblayer des décombres pour retrouver des poches de survie" ajoute Patrick Coulombel. "Notre expertise peut également être utile à établir des périmètres de sécurité, évacuer des bâtiments ou éventuellement rendre des bâtiments réutilisables."

Parmi les trois piliers de l'aide d'urgence, soit le médical, l'alimentaire, et le relogement, ce troisième volet, "c'est ce qui coûte généralement le plus" selon Patrick Coulombel. Entre 50 et 100 000 euros de matériel devrait être envoyé dans les prochains jours, selon lui. "Et aider à la reconstruction est encore plus cher" finit-il. "Ça coute des centaines de milliers, voir des millions d'euros."

Pour soutenir les Architectes de l'urgence, rendez-vous sur leur site : Je fais un don - Architectes de l'urgence (archi-urgent.com) .

Le séisme le plus meurtrier du 21e siècle dans la région

Un séisme de magnitude 7.8 sur l'échelle de Richter, puis sa réplique de magnitude 7.5, ont secoué le Sud-Est de la Turquie et la Syrie à quelques heures d'intervalle ce lundi 6 février 2023. Le décompte ne cesse de s'alourdir : au moins 2.300 morts pour les deux pays, plus de 12.000 blessés, et de nombreux autres disparus dans les milliers d'immeubles effondrés. Cela en fait le séisme le plus meurtrier du 21ème siècle dans la région , pourtant fréquemment secouée par des tremblements de terre.

De nombreux pays, dont la France, ont proposé d'apporter leur aide médicale, logistique et alimentaire aux populations touchées.