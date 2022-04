À Bordeaux le parvis des droits de l'homme devient, temporairement, la place de l'Ukraine

La mairie de Bordeaux a décidé de renommer, et ce jusqu’à la fin de la guerre en Ukraine, le parvis des droits de l’homme en place de l’Ukraine. Le but ? donner de la visibilité et du soutien au pays qui subit toujours la guerre. L’inauguration du nouveau nom a eu lieu ce jeudi 7 avril.

Un nom et un lieu qui n’ont pas été choisi au hasard expliquent le maire de bordeaux Pierre Hurmic et la présidente de l’association Ukraine Amitié. « Place de l’Ukraine pour que tout le monde comprenne et le parvis des droits de l’homme en soutien aux hommes et aux femmes d’Ukraine dont les droits sont actuellement bafoués. »

Un geste symbolique qui touche Nathalia et sa mère. La jeune ukrainienne est arrivée à Bordeaux il y a 3 ans et sa mère l'a rejoint au début de la guerre, seulement, beaucoup de leurs proches sont encore au pays. « Ça montre le soutien de la ville et de tous les bordelais pour mon pays, ça réchauffe le cœur. »

En effet sur la plaque de la place est indiqué un QRcode qui permet d'accéder à toutes les initiatives de soutien à l'Ukraine proposées à Bordeaux.