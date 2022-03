A écouter : le témoignage de Wissam tout juste arrivé d'Ukraine à Limoges, "ça me brise le cœur"

Les réfugiés en provenance d'Ukraine sont de plus en plus nombreux à arriver en Limousin. Wissam, un étudiant marocain de 25 ans, est arrivé ce mardi à Limoges chez sa tante et son mari, le patron du cabaret Tapis Rouge. Il ne voulait pas quitter le petit village où il étudiait près de Kharkov, la deuxième ville du pays. Mais les bombardements l'ont poussé à fuir et à traverser l'Europe pour rejoindre le Limousin. Il raconte son "aventure".

