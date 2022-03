A Epinal, le repos de Sacha et sa famille après leur fuite d'Ukraine

Une première famille ukrainienne est arrivée à Epinal cette semaine après avoir fui leur pays. Sacha, sa femme Lydia et leur fille Mia ont trouvé refuge chez François et Jean-Paul.

Les premières familles ukrainiennes sont arrivées en France cette semaine, après avoir fui la guerre. Dans les Vosges, l'association Liouba Lorr'Ukraine qui réalise des échanges culturels entre notre région et l'Ukraine est en contact avec une vingtaine de familles sur le chemin de l'exil. Une première est arrivée mardi à Epinal. Après deux jours de pause pour se remettre du voyage éprouvant jusqu'en France, ils ont accepté de s'exprimer , de raconter leur histoire.

Assis dans ce jardin sur les hauteurs d'Epinal, Sacha, 25 ans, esquisse un sourire après un voyage éprouvant avec sa femme, Lydia et leur fille, Mia : "Ca va, le voyage a été difficile parce que notre bébé a six mois. Nous étions arrivés en Pologne depuis trois jours quand la guerre a éclaté. Nous ne pouvions plus revenir en arrière". Ils ont traversé l'Europe en car avant d'arriver ici, chez un couple spinalien qu'ils connaissaient déjà : la soeur de Sacha est venue plusieurs fois chez Françoise et Jean-Paul via l'association Liouba Lorr'Ukraine.

Sacha commence à apprendre le français

Depuis son arrivée en France, Mia dort mieux. Une famille tournée vers l'avenir mais qui vit à distance le drame, raconte Françoise, qui héberge ces Ukrainiens : "Hier, Sacha est venu avec son téléphone, il nous a fait communiquer avec ses parents. Ils nous font mal au coeur. On voit qu'ils souffrent du froid, de la peur, installés dans des conditions à peine croyables". Les proches de Sacha sont restés dans la région de Tchernihiv, coincés entre la frontière biélorusse et Kiev. Quand on lui demande où Sacha imagine sa vie, la réponse fuse : "Probablement ici". Même s'il espère que la situation va rapidement s'arranger en Ukraine. En attendant, Sacha commence à apprendre quelques mots de Français tous les jours.