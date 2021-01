À New-York, Pauline originaire de Rouen, "a l'impression que la guerre est finie" et "reprend espoir"

Une page se tourne aux Etats Unis, c'est la fin de l'ère Donald Trump, du moins pour 4 ans. Jo Biden est devenu ce mercredi le 46ème président des Etats-Unis, après une cérémonie d'investiture particulière, sans le grand public, mais des invités triés sur le volet. Au Capitole pour faire le show, les chanteuses Lady Gaga et Jennifer Lopez. Kamala Harris a elle été nommée première femme vice-présidente dans l'histoire du pays.

Pauline Schockert, 27 ans, originaire de Rouen, a suivi toute la cérémonie devant sa télé. Elle vit depuis trois ans à New-York où elle travaille comme responsable marketing.

Un message de paix, d'unité

"On a l'impression que la guerre est finie, on reprend tous espoir, je suis trop contente. C'est comme si on soufflait, qu'on se posait enfin. Le message de Biden était vraiment un message de paix, d'unité, il a dit des mots comme 'ensemble', 'respect', 'dignité', 'unité'. Surtout après ce qui s'est passé au Capitole, c'est comme si c'était la fin d'une guerre et qu'on s'arrêtait tous et qu'il était là pour dire 'stop'. C'était un message d'espoir et de paix".

On se serait cru dans une guerre civile. C'est un soulagement, parce que c'est terminé

Kamala Harris, première femme vice-présidente de l'Histoire des Etats-Unis, c'est dingue. Issue de la diversité, c'est super important après tout ce qui s'est passé

Donald Trump n'est pas venu à la cérémonie d'investiture, mais le président battu promet "je reviendrai d'une manière ou d'une autre".