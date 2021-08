A Orléans, l'élu d'opposition Jean-Philippe Grand appelle le maire à accueillir des réfugiés afghans

Jean-Philippe Grand, conseiller municipal et métropolitain EELV, appelle le maire d'Orléans à se prononcer en faveur de l'accueil de réfugiés afghans.

La ville d'Orléans accueillera-t-elle des réfugiés afghans ? C'est en tout cas ce que demande le conseiller municipal et métropolitain Jean-Philippe Grand (EELV). Ce samedi, dans une publication sur les réseaux sociaux, il appelle le maire d'Orléans, Serge Grouard (LR), à se positionner en faveur de l'accueil de ces réfugiés, rapatriés dans des avions depuis Kaboul par l'armée française depuis une semaine.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Comme tous les Français, je suis depuis quelques jours ce qui se passe en Afghanistan et je trouve qu'on doit prendre notre part et accueillir des réfugiés. Il y a une urgence à sauver des vies", explique Jean-Philippe Grand. "Je lance cet appel là et je suis prêt également à m'engager dans l'accompagnement de ces réfugiés."

Coordination à l'échelle de la métropole

Dans le Loiret, Christophe Chaillou, maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle s'est dit prêt à accueillir des réfugiés dans sa commune. Lui-même président d'Orléans Métropole, il ne peut cependant pas décider de l'accueil d'afghans à l'échelle de la métropole sans l'accord des maires des 22 communes. "Le principe aujourd'hui c'est que ce sont les maires qui s'engagent", détaille Jean-Philippe Grand, conseiller métropolitain et municipal.

"J'encourage donc tous les maires de la métropole à lancer cet appel", poursuit Jean-Philippe Grand qui souhaite "qu'on puisse se coordonner entre communes de la métropole, s'il y a une volonté unanime d'accueillir des réfugiés". "Et je compte sur Serge Grouard pour qu'il réagisse très vite", conclut l'élu écologiste.

L'appel des Jeunes Socialistes du Loiret

L'élu écologiste n'est pas le seul à s'être adressé au maire d'Orléans. Ce jeudi, les Jeunes socialistes du Loiret ont aussi interpellé Serge Grouard dans un communiqué. "La ville d'Orléans ne peut pas rester muette", déclare l'organisation politique. Au-delà de l'accueil des réfugiés, les Jeunes Socialistes demandent au maire d'Orléans de mettre en place des actions concrètes : distribution alimentaire, apprentissage du français, ou encore une collecte de dons.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Contacté par la rédaction de France Bleu Orléans, le cabinet du maire Orléans n'a à ce jour pas répondu.

En Centre-Val de Loire, les maires de Tours et de Blois se sont aussi dits prêts à accueillir des réfugiés dans leur ville.