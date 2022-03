A Paris, de nombreux Russes prennent leurs distances avec le régime de Vladimir Poutine

Tatiana montre avec un brin de fierté une photo sur son téléphone portable. Elle a été prise lors du dernier rassemblement de soutien à l'Ukraine, à Paris. La jeune étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne y était. Jusqu'en septembre, date de son arrivée en France, elle avait passé toute sa vie à Moscou. Elle n'en est pas moins très sévère avec celui qui préside son pays : "Poutine était déjà président quand je suis née, en 2003 ! Cette guerre est horrible. Ce n'est pas la première qu'il mène. Toute sa politique est construite sur la force de l'armée. Son discours relève de la rhétorique de George Orwell, la guerre, c'est la paix. C'est terrible".

Alexandra aussi est farouchement opposée à la politique du Kremlin, tout comme ses amis qui étudient à St-Petersbourg et qui sont, eux aussi, descendus dans la rue lorsque la guerre a éclaté. L'un d'entre eux a été placé en garde à vue. "Certains ont peur, manifester, c'est prendre le risque d'être mis en prison" explique l'étudiante en cinéma. Evidemment, il y a aussi des pro-Poutine en Russie. Alexandra raconte que son grand-père "écrit les pires choses sur son groupe Telegram. Il attise la haine contre les Ukrainiens. Je sais qu'il fait ça qu'il est influencé depuis trop longtemps par cette propagande poutiniste".

La crainte des amalgames

Il y a quelques jours, la maison russe des sciences et de la culture, située près du Trocadéro, a été visée par un cocktail Molotov. Pour autant, les deux copines de la Sorbonne disent n'avoir jamais senti une quelconque "russophobie" ici en France. "J'habite à la cité universitaire internationale, détaille Alexandra, et là-bas, quel que soit le pays d'où ils viennent, mes amis comprennent qu'un régime et un peuple, ce sont deux choses différentes". "A l'université comme ailleurs, tout le monde nous dit : on comprend que ça n'est pas votre choix et que vous êtes aussi victimes de ce régime", ajoute Tatiana.

Porte-parole de l'association Russie-Libertés, Olga Prokopieva est un peu moins sereine : "Oui, j'ai peur des représailles, confesse la trentenaire, native de Moscou, qui a fait sa vie entre la Russie et la France. C'est pour ça qu'il faut relayer le message que ce n'est pas une guerre soutenue par les Russes. Il y a quelques esprits, dans des villes éloignées, fermées aux médias indépendants, qui sont sous l'influence de la propagande. Ils pensent encore que c'est la Russie qui libère l'Ukraine de je ne sais qui mais ils ne sont pas majoritaires. Et même ceux qui n'étaient pas critiques envers Poutine se disent aujourd'hui qu'il a franchi une ligne rouge". Un changement de mentalité qui serait aussi perceptible au sein de la diaspora russe en région parisienne, selon Olga Prokopieva. Elle en veut pour preuve le succès de la manifestation de Russes contre la guerre qui s'est tenue il y a une dizaine de jours. 200 à 300 personnes y ont participé, bien plus que lors des derniers événements organisés autour de l'opposition à Vladimir Poutine ici à Paris.