A peine arrivés en Touraine, les réfugiés ukrainiens confrontés à la complexité administrative

Le formulaire tient sur trois feuilles. Etat civil, situation familiale ou activité professionnelle : autant de cases à remplir pour les réfugiés ukrainiens arrivant en Indre-et-Loire, après avoir fui la guerre et les bombardements russes, pour bénéficier d'une protection temporaire. Une centaine sont actuellement accueillis dans le département chez des particuliers, indique ce lundi la préfète Marie Lajus, invitée de France Bleu Touraine. Mais ils pourraient être beaucoup plus nombreux dans les prochains jours, la France se préparant à recevoir 100.000 réfugiés.

Un formulaire à remplir en français par les réfugiés ukrainiens

Olena est hébergée avec ses quatre enfants chez Donuta et Marcel, un couple de retraités tourangeaux, depuis ce lundi soir, au terme d'un voyage de huit jours en voiture. Après une nuit de repos, elle a engagé les premières démarches administratives, grâce à l'aide de ses hôtes. "Elle ne connaît pas les démarches et moi non plus. On est donc allé à la préfecture ce mardi matin, sans rendez-vous pour voir ce qu'il fallait faire", explique la retraitée.

Les deux femmes sont ressorties avec un formulaire à remplir en français. Et si Olena ne parle pas encore la langue, elle peut compter sur Donuta. "Je suis d'origine polonaise, on arrive à se comprendre. Le polonais et l'ukrainien sont deux langues assez proches", sourit-elle. Sans compter sur le traducteur sur le téléphone, jamais très loin.

Les réfugiés ukrainiens arrivés en Touraine doivent remplir en français ce formulaire, long de trois pages. © Radio France - Chloé Martin

On doit attendre la réponse de la préfecture et ensuite on verra - Olena, réfugiée ukrainienne

Une fois rempli, Olena doit renvoyer le formulaire par mail. "On doit attendre la réponse de la préfecture et ensuite on verra." Une attente pleine d'incertitude, mais aussi pleine d'espoir. "J'espère que l'on nous donnera ce statut pour qu'on puisse avoir un logement à nous, être soigné et que les enfants puissent aller à l'école", aspire la trentenaire, mère d'enfants de 4 à 10 ans.

Olena espère également pouvoir apprendre le français et trouver un travail. Son mari, lui, devrait la rejoindre dans les prochains jours.