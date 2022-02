À Perpignan, rassemblement en solidarité au peuple ukrainien : "Ça va devenir un cercueil devant nos yeux"

Ce samedi midi, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblés devant la préfecture des Pyrénées-Orientales, à Perpignan, pour exprimer leur solidarité aux Ukrainiens, attaqués par la Russie.

"Poutine, assassin", peut-on entendre résonner dans le rassemblement, devant la préfecture des Pyrénées-Orientales, à Perpignan. Quelques centaines de personnes se sont retrouvées ce samedi midi pour montrer leur solidarité au peuple ukrainien, qui vit sous les bombes russes depuis trois jours.

"On trouve inadmissible qu'un seul mec mette en danger la paix civile, c'est la guerre qu'il faut empêcher. Malheureusement, on ne peut pas faire grand chose à part manifester notre soutien", se désole Anne-Marie.

"Ça va devenir un cercueil, devant nos yeux et à nos portes" - Houria, manifestante perpignanaise

Les manifestants dénoncent une inaction de la part des alliés internationaux, et ont peur pour les civils, qui se retrouvent "à devoir payer les pots cassés", selon les mots d'Anthony Caverrivière, militant au NPA. Les images de civils fuyants la guerre, entassés dans des bouches de métro, font froid dans le dos à Houria : "Ça va devenir un cercueil, devant nos yeux et à nos portes. On voit bien que les bombardements touchent des immeubles avec du monde à l'intérieur. C'est dramatique."

Un rassemblement qui touche Lessia, sa famille se retrouve sous les bombes en Ukraine depuis plusieurs jours : "Ce soutien, il est très important pour moi. Il est très important pour mon peuple. J'ai la voix tremblante, je pleure. Je remercie tout le peuple catalan", s'émeut l'Ukrainienne, qui habite à Rivesaltes.