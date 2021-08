À Piriac-sur-Mer, les réfugiés d'Afghanistan sont bien accueillis par les riverains et les touristes

D'un coté du chemin, il y a la colonie de vacances qui accueille habituellement des enfants et qui héberge, depuis une semaine, des réfugiés qui ont fui l'Afghanistan, désormais aux mains des Talibans. De l'autre, il y a le centre de vacances qui continue de recevoir, en cette fin de saison estivale, quelques vacanciers dans des chalets en bois et des mobil-homes. La cohabitation se passe visiblement très bien.

"Ils sont courtois, nous sourient et nous disent bonjour quand on passe devant eux", raconte Sylviane, une vacancière venue de Grenoble (Isère) avec son mari René. "On avait entendu à la radio que des réfugiés étaient accueillis à Piriac, mais on ne savait qu'ils seraient nos voisins dans le camping, mais ça ne nous pose aucun problème", poursuit-elle.

René, lui, regrette qu'on en soit arrivé à cette situation à Kaboul et reconnait "qu'on ne peut pas rester insensible".

Un peu plus loin, dans le camping, David et Marion venus de Bourg-en-Bresse dans l'Ain, sont du même avis. "Ça me touche qu'ils soient dans cette situation et si on était à leur place on aimerait être bien accueillis", confie David.

L'accueil "grand public" du centre de vacances ', juste en face de la colonie ou sont hébergés les réfugiés © Radio France - Nicolas Crozel

Les réfugiés sont aussi bien acceptés par les riverains à l'image de Pierre, dont la maison se situe juste de l'autre coté de la route. "Ils sont courtois, souriants, il n'y a aucune agressivité. Il est tout à fait normal de les accueillir", appuie-t-il.

Cet accueil bienveillant va droit au cœur de Umit. II est l'un des rares réfugiés à parler français. Il a du fuir son pays à la hâte. Ciblé comme "prioritaire" par l'ambassade de France, il a été escorté à l'aéroport par l'armée française. "Tout est allé très vite, c'était très difficile, je n'ai malheureusement pas pu aller en ville chercher ma femme, qui est enceinte, et mes deux petits enfants. Je suis venu tout seul" raconte-t-il.

Umit est très touché par la solidarité et l'accueil réçus à Piriac © Radio France - Nicolas Crozel

Il espère que sa famille pourra le rejoindre dans les prochaines semaines. Il a entrepris des démarches en ce sens auprès de l'office des réfugiés. En attendant, il se réconforte en voyant la solidarité qui s'est mise en place. "Les habitants sont très gentils, les associations sont avec nous jour et nuit, ils nous ont donné de la nourriture, des vêtements", raconte-t-il. Il a même pu récupérer un smartphone, et il peut communiquer avec sa famille restée à Kaboul via internet.