A Quimper, 400 manifestants en solidarité avec les ukrainiens

Serrés sous des parapluies, environ 400 quimpérois se sont rassemblés à l'appel de la mairie de Quimper, ce mardi 1er mars, en fin de journée. Après plusieurs prises de paroles, notamment de membres de la communauté ukrainienne, les manifestants ont entonné un chant de Liberté. "Je suis bouleversée " a expliqué l'une des participantes. " C'est une guerre. On a affaire à un tyran et on rampe devant lui Dire qu'il y a encore des fous qui ont le pouvoir. Cela m'inquiète de plus en plus."

